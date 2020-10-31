شوقي : نستعد لإطلاق قناتين تعليميتين جديدتين .. وسنذيع حصص العلوم والرياضيات باللغات قريبا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل حاليا على الاستعداد لـ اطلاق قناتين تعليميتين جديدتين ,

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال تصريحات له عبر جروب للمعلمين عبر واتس اب : أن القناتين الجديدتين احداهما للتعليم الفني ، والاخرى لطلاب المرحلة الثانوية وتلاميذ الثلاث سنوات الأولى من المرحلة الابتدائية .

وقال وزير التربية والتعليم : إن هذا العمل هو عمل هائل في حد ذاته ، ولكن عندما ننتهي من كل هذا ، سوف نحاول إرضاء طلاب المدارس اللغات بتسجيل حصص العلوم والرياضيات لإذاعتها مترجمة باللغات ، مشيرًا إلى أن هذا الامر سيتكلف تكلفة باهظة ، ولكن كان لا بد ان نبدأ أولًا بما يفيد الغالبية العظمى من الطلاب.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.





ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا





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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا الجديدة :





- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.