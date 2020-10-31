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رياضة

صالح جمعة: أهنئ جمهور الأهلي بالدوري.. وهدفنا بطولة أفريقيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  سعادته بتتويج الفريق بدرع الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، وختام الموسم بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وقدم التهنئة لجماهير الأهلي التي وقفت خلف الفريق طوال الموسم. 

وأكد صالح أن الموسم الحالي اختلف كثيرًا بعدما حصد الأهلي لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إن الفريق يسعى بكل قوة لحصد البطولة الإفريقية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلاته، وهنأ جميع زملائه وأفراد الجهاز الفني على الفوز بلقب الدوري. 

وأشار صالح جمعة إلى أنه يشعر بحزن كبير لرحيل أحمد فتحي قائد الفريق بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من النجوم الكبار في الفريق رحلوا في الفترة الأخيرة بعد أن حققوا نجاحات كبيرة، ولكن الأهلي سيواصل تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات دائمًا.

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