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رياضة

موسيماني: جاهزون لخوض نهائي أفريقيا في أي وقت

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبّر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري، مُوجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادي ومحمود الخطيب على منحه الفرصة لقيادة الفريق والوجود في هذه اللحظة.

وقال عقب المباراة إن الجهاز الفني السابق كان له دور كبير في الفوز بلقب الدوري، فيما أشاد بما قدّمه اللاعبون من مجهود وأداء على مدار الموسم بشكل عام، لافتًا إلى أنه حزين للغاية لعدم وجود الجماهير في المدرجات خلال مراسم التتويج، وتمنى عودتهم في أقرب فرصة.

وأضاف: «اللاعبون يستحقون الفوز باللقب، وأعتقد أن هذه البطولة جاءت في توقيت مناسب، ونتمنى أن نفوز بلقب بطولة إفريقيا لتكون هديتنا إلى الكابتن الخطيب والجماهير».

وعن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة، أكد موسيماني أن الجهاز الفني واللاعبين ملتزمون بقرارات الاتحاد الأفريقي، على الرغم من طول الفترة بين إياب نصف النهائي والمباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يأمل بأن تمر الفترة المقبلة بسلام ودون إصابات، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين والمحترفين لمعسكرات الأجندة الدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق ما زال بحاجة إلى الوقت للوصول إلى المستوى الذي يعمل الجميع من أجله، لافتًا إلى أن الأهلي لديه طموح قوي في الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.

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