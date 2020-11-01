أخبار التوك شو: وزير التعليم العالي: اخترنا شخصيات أكاديمية وعلمية ورجال أعمال لمجالس أمناء الجامعات الأهلية.. أحمد موسى عن زلزال إزمير: أردوغان رمى الأتراك في الشارع

قالت نورا سيف لاعبة وادي دجلة للكرة النسائية ، إن إرضاعي لطفلتي في الملعب هو شيء طبيعي جدًا وأنا لو لم أكن أراه طبيعيًا لما كنت قمت بفعلها وكنت أتمنى أن أتزوج وأرزق بطفلة لتحضر ابنتي معي التمرين.





أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن إدارة التنبؤات بالأرصاد لها باع طويل في توقعات الأرصاد والتنبؤات التي تدلي بها للمواطنين، خاصة في آخر 10 سنوات؛ بما تمتلكه من اجراءات ودراسات أصابت في صدقها، قائلا: "لدينا قدرة على التنبؤ بالأرصاد والطقس لمدة أسبوع كامل".