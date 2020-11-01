أخبار التوك شو: وزير التعليم العالي: اخترنا شخصيات أكاديمية وعلمية ورجال أعمال لمجالس أمناء الجامعات الأهلية.. أحمد موسى عن زلزال إزمير: أردوغان رمى الأتراك في الشارع

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...
أحمد موسى عن زلزال إزمير: أردوغان رمى الأتراك في الشارع
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على زلزال ازمير في تركيا، إن أردوغان رمى الأتراك في الشوارع بعد زلزال أزمير، مضيفا:" اردوغان لا يمتلك تجهيزات بنية تحتية لإسعاف متضرري التسونامي والزلزال ".
بينهم محمد أبو العينين.. وزير التعليم العالي: اخترنا شخصيات أكاديمية وعلمية ورجال أعمال لمجالس أمناء الجامعات الاهلية
علق خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على افتتاح جامعة الملك سلمان بـ شرم الشيخ، قائلا إن الرئيس السيسي شعر بسعادة من الصورة المشرفة لجامعة الملك سلمان.
قالت نورا سيف لاعبة وادي دجلة للكرة النسائية ، إن إرضاعي لطفلتي في الملعب هو شيء طبيعي جدًا وأنا لو لم أكن أراه طبيعيًا لما كنت قمت بفعلها وكنت أتمنى أن أتزوج وأرزق بطفلة لتحضر ابنتي معي التمرين.
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن إدارة التنبؤات بالأرصاد لها باع طويل في توقعات الأرصاد والتنبؤات التي تدلي بها للمواطنين، خاصة في آخر 10 سنوات؛ بما تمتلكه من اجراءات ودراسات أصابت في صدقها، قائلا: "لدينا قدرة على التنبؤ بالأرصاد والطقس لمدة أسبوع كامل".
قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تعليقا على افتتاح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، إن الجامعات المصرية مستمرة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتباع نظام التعليم المدمج .
قال الفنان الكبير خالد الصاوى، إن مشواره الفنى كان معقدا، معقبا:" اخترت الطريق الطويل والصعب.
علق الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على واقعة الطفل المتهم بالتعدى على فرد شرطة مرور، قائلا:" واضح ان مفيش تربية على احترام الكبير".
هاجمت الإعلامية لميس الحديدي الطفل المتهم بالتعدى على فرد شرطة.
علق الدكتور مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنيا، على أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور، قائلًا:" القانون الجنائى به قاعدة مستقرة تنص على أنه لا يوجد تمييز أمام المسئولية الجنائية، وعليه فإن القانون لا يعطى ولا يهب لأحد امتيازا بالإجرام أيا كان صفته"، مؤكدًا أن والد الطفل سيحاسب طبقًا لقانون الطفل.