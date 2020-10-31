لمواجهة كورونا.. وزير التعليم العالي: نتائج التجارب قبل الإكلينيكية على اللقاح المصري مبشرة للغاية

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، إنه لا توجد زيادة كبيرة في الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، مضيفا "المستشفات الجامعية تؤكد ان زيادة الاعداد طفيفة إلى الآن".





وأضاف خالد عبد الغفار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " علي مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": " المستشفيات الجامعية مفتوحة وبها الأطقم الطبية صاحبة الخبرات، مضيفا: " مازلنا في الموجة الأولى ولم ندخل الموجة الثانية إلى الآن لكن علينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".





وتابع خالد عبد الغفار: " سوف نبدأ في تصنيع الخامات لإجراء التجارب الاكلينيكية في مرحلتها الأولى على المتطوعين لقاح كورونا المصري خلال الاسابيع المقبلة".





واكمل خالد عبد الغفار: " نتائج التجارب قبل الإكلينيكية على اللقاح المصري مبشرة للغاية"، مضيفا: "الغلق في التعليم يسبب ضررا أكثر من الفائدة فيما يتعلق بـ جائحة كورونا".



