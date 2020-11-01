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تكنولوجيا

الأفضل ضمن هواتف أندرويد .. 4 ميزات في هاتف شاومي Mi 10 Ultra

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
4 ميزات فى هاتف شاومى
4 ميزات فى هاتف شاومى Mi 10 Ultra تجعله الأفضل
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ندى على
أطلقت شركة شاومى، فى شهر أغسطس الماضى، هاتف  Mi 10 Ultra الرائد، الذى لاقى إعجابا كبيرا بين مقيمى الهواتف الذكية، حيث فاز بأفضل هاتف في الكاميرا على مؤشر تقييم الهواتف DXOMARK لإمكاناته الخارقة فى إخراج صور فائقة الجودة، ويأتى حاليا بعد هاتف Mate 40 Pro من هواوى. 

وبحسب موقع Android Police فإن هاتف Mi 10 Ultra لديه عدد من المميزات تجعله من ضمن أفضل هواتف الأندرويد للعام الحالى 2020 ، خاصة الكاميرا التى تتفوق بدقة فائقة فى التصوير.

وفيما يلى أفضل 4  ميزات للهاتف تجعله الأفضل فى هواتف شاومى وهواتف الأندرويد الأخرى: 


الشاشة الكبيرة ومعدل التحديث 

يأتى هاتف Mi 10 Ultra بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. 

الكاميرات فائقة الدقة  

هويحتوى هاتف  Mi 10 Ultra Xiaomi على  3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع  telephoto بدقة 12 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفى هاتف  Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية. 

المعالج القوى 

ويتميز هاتف  Mi 10 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، و ثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و 256 و 512 جيجا بايت ، مع ذاكرة عشوائية 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير. 

البطارية الكبيرة  

وتأتى بطارية هاتف Mi 10 Ultra  بسعة  4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط  يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط. 

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