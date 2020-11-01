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رياضة

ناصر ماهر: موسيماني طلب عودتي للأهلي وكنت أتمنى التواجد في منتخب مصر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة والمعار من الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، أنه كان يتمنى التواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لمواجهة توجو  ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال ماهر في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة: "للأسف لم تسنح لي الفرصة للتواجد مع المنتخب ولكن أتمنى لهم التوفيق".

وأضاف: "طموحي المشاركة بشكل مستمر في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على تواجدي مع المنتخب الأولمبي والمشاركة في أولمبياد طوكيو".

وكشف ماهر عن المكالمة الهاتفية التي جمعت بينه وبين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قائلًا: "تحدث معي أمير وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وكان ذلك عن طريق أحمد يحيى وكيل أعمالي أيضًا، حيث طلبا بعودتي لصفوف الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف: "ونقلوا لي إعجاب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وأنه قرر عودتي للفريق مع بداية الموسم الجديد".

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