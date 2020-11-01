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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 40 شخصًا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، ارتفاعًا جديدا لضحايا زلزال  ولاية إزمير القوي.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ التركية إن حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت لتصبح أكثر من 40 شخصًا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفقد أمس السبت، سير أعمال البحث والإنقاذ في ولاية إزمير، عقب تعرضها لزلزال قوي أمس الجمعة، حيث ارتفع عدد ضحايا الكارثة إلى 39 قتيلا.

ووصل أردوغان إلى ولاية إزمير غرب تركيا وتوجه إلى مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، حيث عقد اجتماعا مع المسؤولين، اطلع خلاله على معلومات حول سير أعمال البحث والإنقاذ والمساعدات للمتضررين من الزلزال.

وشارك في الاجتماع رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، ونائب أردوغان، فؤاد أوقطاي، والوزراء المتواجدون في منطقة الزلزال.

وذكر الرئيس التركي أن السلطات وجهت 24 مليون ليرة (2.87 مليون دولار) إلى منطقة الزلزال، مضيفا: "سنستمر في توجيه الأموال حسب الحاجة".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع في بحر إيجه، أمس الجمعة، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.

وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

كما ضرب الزلزال جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل تلميذان في مدرسة بمدينة فاثي، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

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