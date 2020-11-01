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تعليم

جامعة القاهرة تعلن توسعها في دمج الهيئة المعونة على منصتها التعليمية لإدارة مقرراتها الدراسية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتوسع في إدماج الهيئة المعونة على المنصة التعليمية الذكية Blackboard لمساعدة هيئة التدريس في إدارة المقررات الدراسية، بعد الحصول على حساباتهم على المنصة من كلياتهم، لافتًا إلى أن المنصة بها نظام تأميني على أعلى مستوى للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ووحدة التعلم الإلكتروني، يقومان بإصدار الأدلة التعريفية والفيديوهات التوضيحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتعريفهم بطرق الاستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة وكيفية التسجيل على المنصة والتعامل معها وإضافة المقررات الدراسية، وإدارة المناقشات، وعرض المصادر التعليمية، وإضافة التكليفات والواجبات للطلاب، وغيرها من الخدمات التي تتيحها المنصة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن تطوير الجامعة عمل مستمر وفى كافة الاتجاهات التعليمية والبحثية والإدارية، مشيرًا إلى أن التطوير الذي تم يستهدف التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.

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جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة Smart CU بها نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وتضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.

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