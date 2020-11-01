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أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة غدا.. وأمطار غزيرة في سيناء

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الإثنين، معتدلة على الوجه البحري والقاهرة نهارا مائلة للبرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، مائلا للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، وأمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على محافظات شمال وجنوب الصعيد  لطيف ليلا يصاحبه والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22.

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