ارتفاع عدد قتلى زلزال أزمير في تركيا إلى 51 شخصا

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير إلى 51 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.





وقال المسؤول التركي ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) ـ إن طواقم الإنقاذ ما تزال تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال؛ ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.





تمكن عمال الإغاثة في تركيا صباح اليوم الأحد، من إنقاذ رجل (70 سنة) من داخل مبنى منهار غربي البلاد، بعد مرور نحو 34 ساعة من الزلزال القوي الذي ضرب بحر إيجة وأسفر حتى الآن عن إصابة أكثر من 900 شخص، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.





وما زالت فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في تسعة مبان في مدينة "إزمير" للبحث عن المزيد من المفقودين في أعقاب الهزة الأرضية القوية.



