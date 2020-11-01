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رياضة

إبراهيم سعيد: مؤمن زكريا أفضل ما في مباراة التتويج بالدوري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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منار نور
هنأ ابراهيم سعيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق النادي الأهلي بمناسبة حصولة علي درع الدوري الممتاز . 

وغرد ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " مبروك للنادي الأهلي وجمهوره اللقب ٤٢ للدوري المصري.
أفضل ما في المباراة لقطة مؤمن زكريا تمنياتي له بالشفا ودوام الصحة والعافية".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.


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