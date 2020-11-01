شادى محمد يهاجم محمد فضل بعد خناقته مع كهربا

وجه شادى محمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق، التهنئة إلى فريقه عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز أمس عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الأخيرة للمسابقة.



وقال شادي محمد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الأداء الجماعى والجمالي بيتطور مع هذا المدرب المحترم .. فرحه وابتسامة مؤمن زكريا وسط عائلة الأهلي هو ده العلاج الحقيقى ربنا يشفيه يارب".



وأضاف: "زوجة مؤمن زوجة صالحة ومحترمة جدًا ولها مننا كل الاحترام والتقدير".



وتابع: " محمد فضل تحت أى ظرف لا يجوز ولا يصح وماينفعش أن تلمس لاعب حتى لو تجاوز معاك لأن ببساطة أنت مسئول وسؤال لك ماذا لو حصل اشتباك اكتر من كده".





واختتم: "صالح جمعة ركز أنت عالمى وأفضل من ناس كتير وأقل منك فى الإمكانيات بيلعبوا وبيتسيطوا. الحمد لله على نعمة الأهلي ".

