مع أصالة .. نادر حمدي في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
و ظهر نادر في الصورة مع أصالة وعلق قائلًا: "يوم جميل مع حبيبتي النجمة #أصالة وأصدقائي أنس نصري والملحن إيهاب عبد الواحد".
وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمرات
- ما شاء الله عليكوا
- حلويين اوي يا نادر
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ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويريه لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.
وتؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.
يذكر أن كان قد تكتم أحمد زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: أنا أجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله أعلم بها.
وأشار زاهر إلى أن ابنته «ملك» ستعود للتمثيل من جديد من خلال مسلسل «لؤلؤ» في دور جديد سيكون مفاجأة، وذلك عقب غيابها سبع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «القاصرات».
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🎼 يوم جميل مع حبيبتي النجمة #اصاله و أصدقائي انس نصري و الملحن ايهاب عبد الواحد 🙏🤙♥️😍
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