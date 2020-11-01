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رسميا.. "الوطنية للانتخابات" تعلن فوز النائب محمد أبو العينين بمقعد العجوزة والدقي والجيزة "فيديو"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:49 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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آيات أحمد
انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بعدما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز النائب محمد أبو العينين، وزكى عباس عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا  للإعلان عن النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كل نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة اليوم.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
 
يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

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