الدوري الألماني | ليفركوزن يحافظ على سجل الانتصارات برباعية في فرايبورج

وتعادل لوكاس ألاريو لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 29، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 42.





وعزز ناديم أميري تقدم ليفركوزن بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 64، غير أن نيلز بيترسن قلص الفارق، بتسجيله الهدف الثاني لفرايبورج في الدقيقة 72.





وسجل ليفركوزن هدفه الرابع عن طريق جوناثان تاه في الدقيقة 77.