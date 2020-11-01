الدوري الألماني | ليفركوزن يحافظ على سجل الانتصارات برباعية في فرايبورج

واصل بايرن ليفركوزن سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي عقب فوزه على مضيفه فرايبورج 4-2 ضمن منافسات الجولة السادسة.
تمكن فرايبورج من تسجيل هدف مبكر عن طريق لاعبه لوكاس هويلير في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.
وتعادل لوكاس ألاريو لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 29، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 42.
وعزز ناديم أميري تقدم ليفركوزن بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 64، غير أن نيلز بيترسن قلص الفارق، بتسجيله الهدف الثاني لفرايبورج في الدقيقة 72.
وسجل ليفركوزن هدفه الرابع عن طريق جوناثان تاه في الدقيقة 77.