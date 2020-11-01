لماذا أمرنا الله بالصلاة على النبي؟.. 10 أسباب يغفل عنها كثيرون

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب، ومن هنا تنبع أهمية سؤال:



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لماذا أمرنا الله بالصلاة على النبي ؟

الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه العزيز بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » الآية 56 من سورة الأحزاب، وجدير بالذكر أن صلاتنا على النبي –صلى الله عليه وسلم- ليست شفاعة منا له. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟، ورد أن





لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟، فعنها قال العز بن عبد السلام: «ليست صلاتنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه، لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا، وأفضاله علينا، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه -صلى الله عله وسلم- ، وفائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نضوج العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام».





الصلاة على النبي واجبة علينا لسببين أولهما أنها أمر تكليفي من الله، لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب، والسبب الثاني للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه نوع من البر والوفاء وشكر المعروف، كما قال رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يشْكُرُ الله منْ لا يشْكُرُ النَّاسَ»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- من الناس الواجب شكرهم. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟، فجاء أن



