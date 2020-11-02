أب يناشد وزارة الصحة علاج ابنه على نفقة الدولة

ناشد المواطن رضا أحمد ، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، بتبنى حالة ابنه وعلاجه على نفقة الدولة.





وقال فى رسالته : " عمر " أبنى عنده خلع فى الورك الايسر وعنده سقوط فى القدم اليسرى وقصر طول فى القدم اليسرى وسنه ٩سنوات ويحتاج عمليه كبيره ومعقدة ومكلفه ويحتاج يتعرض على دكتور عظام اطفال متخصص ، وكل أمنيتى هو علاجه على نفقة الدولة .





وناشد وزارة الصحة النظر إليه بعين الرحمة وعلاجه على نفقة الدولة.









للتواصل مع الحالة





01060534910

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