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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة علاج ابنه على نفقة الدولة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن رضا أحمد ، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، بتبنى حالة ابنه وعلاجه على نفقة الدولة.

وقال فى رسالته : " عمر " أبنى عنده خلع فى الورك الايسر وعنده سقوط فى القدم اليسرى وقصر طول فى القدم اليسرى وسنه ٩سنوات ويحتاج عمليه كبيره ومعقدة ومكلفه ويحتاج يتعرض على دكتور عظام اطفال متخصص ، وكل أمنيتى هو علاجه على نفقة الدولة .

وناشد وزارة الصحة النظر إليه بعين الرحمة وعلاجه على نفقة الدولة.


للتواصل مع الحالة 

01060534910
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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