إدارة بلقاس التعليمية فى الدقهلية محاطة بمياه الصرف الصحي.. صور

أستغاثت السيدة جمالات السيد مصباح ، موظفة فى إدارة بلقاس التعليمية محافظة الدقهلية ، فى رسالة لخدمة شكاوى صدى البلد، من غرق منطقة ادارة بلقاس التعليمية بمياه المجارى والمياه العذبة





وتقول فى رسالتها : ادارة بلقاس التعليمية محاطه من جميع الاتجاهات بمياه المجارى والمياه العذبة مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى ، وأنهم استغاثوا أكثر من مرة ولكن دون جدوى.

وأضافت : نعانى أشد المعاناه للوصول الى مبني الادارة كل يوم لأنه لا يوجد من يغيثنا هنا سواء من مجلس المدينة وخلافه بالرغم من كثرة وعودهم بحل المشكلة





مطالبة الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال .









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