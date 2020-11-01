عمار حمدي يكشف دور حسام عاشور في تعاقده مع الاتحاد.. وموقفه من مفاوضات بيراميدز

قال عمار حمدي، لاعب الاتحاد السكندري الحالي والأهلي سابقًا، إنه سعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري بسبب جماهيره وإدارته.





وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عددا من العروض المحلية والأجنبية وعلى رأسها كاراجمرك التركي".





وتابع: " فضلت الاتحاد السكندري علي كاراجمرك التركي رغم تقاضي مبلغ مالي اقل مع زعيم الثغر".





وكشف حمدي عن حديثه مع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، وحسام عاشور، لاعب الأهلي السابق والاتحاد الحالي، بعد توقيعه.





وأكد حمدي "الكابتن حسام حسن تحدث معي والتدريب تحت قيادته أمنية كبيرة لي وأنا كان نفسي أتدرب تحت قيادة حسام حسن وإيهاب جلال".





وعن حديثه مع حسام عاشور، شدد: "حسام عاشور يعلم العروض التي أمتلكها ولكنه تحدث معي وقالي لي نصًا أن المباراة في نادي الاتحاد السكندري بـ100 مباراة مع أي فريق أخر، فهو نادي جماهيري كبير".





وأضاف حمدي: "قمت بالتجديد مع النادي الأهلي قبل توقيع إعارتي مع نادي الاتحاد السكندري".





وتابع: "مددت عقدي مع الأهلي 3 سنوات قبل الانتقال للاتحاد السكندري".





وأكمل: "بيراميدز تواصل معي لضمي قبل الانتقال للاتحاد السكندري".



