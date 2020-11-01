البيت الأبيض يرد على تصريحات فاوتشي وينتقد إشادته بخصم ترامب

اعتبر البيت الأبيض تصريحات الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، غير مقبولة، وذلك بعد انتقاده إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب لأزمة وباء كورونا "كوفيد-19".





وقال فاوتشي في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتجدة في وضع سيئ وتزايد متسارع لحالات "كوفيد-19"، موضحا أن إدارة الرئيس ترامب لم تكن تستمع لهم لأن رغباتهم لا تتوافق مع خطط الإدارة.





وذكر عضو المكتب الإعلامي البيت الأبيض في بيان أن تصريحات فاوتشي تخالف جميع المعايير، خاصة أنه عضو بارز في اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا، وشخص أشاد في وقت سابق بأداء الرئيس الأمريكي في التعامل مع الوباء.





وانتقد البيان اختيار فاوتشي الإدلاء بتلك التصريحات قبل 3 أيام فقط من الانتخابت الرئاسية، معتبرا أنه محاولة للتأثير السياسي.





وقال البيان "بصفته عضوا في خلية العمل كان على الدكتور فاوتشي التعبير عن مخاوفه أو الضغط من أجل تغيير الاستراتيجية.. لكنه اختار انتقاد الرئيس في وسائل الإعلام وإعلان ميوله السياسية خاصة مع إشادته بمنافس ترامب".





وتابع "ربما اعترف فاوتشي بأنه يخش من أن يكون العلاج أسوأ من المرض.. وأنه على عكس الرئيس لا يثق في الشعب الأمريكي في اتخاذ أفضل خيار لأنفسهم".





كان فاوتشي أكد خلال مقابلة صحفية أنه "لا يمكن أن نكون في وضع أسوأ" مشيرا إلى تعرض البلاد لكثير من الأذى في ظل إدارة ترامب.



