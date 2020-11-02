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رياضة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا ومحمد فضل.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
ازمة كهربا ومحمد
ازمة كهربا ومحمد فضل
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المشادة التى تمت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري للكرة، ومحمود كهربا، لاعب الأهلى، أفسدت احتفالية الفريق الأحمر، بالتتويج بالدوري.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن محمود كهربا أشعل فتيل الأزمة حينما رفض مصافحة محمد فضل، وهو ما استفز الأخير، وجعله يقوم بمسك ذراع لاعب الأهلى.

وأوضح هانى حتحوت، إن محمود كهربا، رفض مصافحة محمد فضل، حيث يري أنه المتسبب فى توقيع عقوبة كبيرة عليه بسبب أحداث مباراة السوبر، فيما يري الآخر أن اللاعب اخترق البروتوكول الخاص بالاحتفالية وهو ماتسبب فى التشابك بالأيدي.

وأكد هاني حتحوت، إن المشهد كان غير جيد، خاصة وأن محمد فضل ليس مسئولا عن إبعاد كهربا بهذا الشكل خلال تسليم درع الدوري.

وقال حتحوت :" فضل تقدم بمذكرة للجبلاية للتحقيق فى الأمر ومحاسبة المخطئ سواء كان كهربا أو فضل نفسه".

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