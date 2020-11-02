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فن

مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله: انتو مين أصلا الناس ما تعرفش أساميكم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:56 ص
كاملة ابو ذكرى
كاملة ابو ذكرى
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مصطفى كرم
هاجمت المخرجه كاملة أبو ذكرى أبطال مسلسلها ب100 وش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 


وكتبت كاملة ابو ذكرى قائلة "عرفت وًسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم". 

وأضافت: "عايزه أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم  الحقيقيه و بتشاور عليكم بإسم الشخصيه إلي قدمتوها".

وتابعت: "الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه، إنتم مين أصلا كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره و ربنا يهدي".


مسلسل ب "100 وش"  نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ،علا رشدى، أحمد داود، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله: انتو مين أصلا الناس ما تعرفش أساميكم

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