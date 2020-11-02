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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس واقعة محمد فضل مع كهربا.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
كهربا وفضل
كهربا وفضل
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محمد رشاد
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لن يعاقب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعد مشادته مع محمد فضل عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان كهربا قد اشتبك مع محمد فضل ونشبت بينهما مشادة كلامية ودفع بالأيدي، أثناء مراسم احتفالية تتويج الأهلي بدرع بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد: "إذا هناك خطأ أو مشكلة سنبادر بإصدار العقوبة والإعلان عنها".

وواصل مدير الكرة بالأهلي: "ماذا سيقال في لجنة الانضباط؟ هل سيُعرض فيها مقطع الفيديو وشريط المباراة أم سيعتمدون على الكلام المرسل، ولو الأمر هكذا فلدينا شهود العيان في الواقعة، سواء كان اللاعبين أو كهربا نفسه".

وأردف: "تحدثت مع كهربا وهو شرح الواقعة بالكامل، لكن لأن محمد فضل من أبناء الأهلي ومن المنظومة الرياضية فترفعنا عن أشياء كثيرة في هذا الأمر".

واستأنف سيد عبد الحفيظ: "كهربا قال لي كل ما حدث بالظبط وحققنا فيه، وشاهدت مقطع الفيديو أكثر من 13 أو 14 مرة".

وتابع: "إذا كان محمد فضل يمثل اتحاد الكرة، فـ كهربا يمثل النادي الأهلي، وأي عامل يرتدي شعار الأهلي فهو يمثل النادي، ولا يصح أن أكون ممثلًا للأهلي ويجذب شخص ذراعي بهذا الشكل".

وأردف: "الموضوع بدأ أن كهربا وجه التحية إلى مؤمن زكريا ووزجته، ولم يصافح محمد فضل، وهذه هي الحقيقة، لكن عضو اتحاد الكرة قال للاعب (أنت قليل الأدب)، وترفعنا أن نفعل شيئًا، لأن الموضوع كان في إطار احتفالية وتتويج بالبطولة".

وأضاف: "محمود الخطيب لو كان يرى أن هناك شىء يدين كهربا فلن ينتظرني، وسيوقع عقوبة على اللاعب في لحظتها".

 وتابع: "لن أوقع جنيهًا على كهربا في شىء هو مظلوم فيه، هل تنتظر مني أن أعاقب لاعبًا عندي لم يفعل شيئًا من أجل إرضاء خاطر لأي شخص، مستحيل وطالما الموضوع وصل للجنة الانضباط فكل شخصه يتحمل النتيجة".

واختتم: "وقعت على كهربا عقوبة مليون جنيه، في السابق وأنا أعلم أن الرقم كبير جدا، ولم نخجل من الكشف والإعلان عن ذلك، وفي مباراة السوبر قيل إن كهربا سبب الأحداث لذلك أخذ أعلى عقوبة، لكن في واقعة أمس وتسليم درع الدوري من المتسبب في الحادث؟".

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