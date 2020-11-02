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رياضة

النني يحتفل بفوز آرسنال على مانشستر يونايتد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:24 ص
النني
النني
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مصطفى كرم
احتفل محمد النني لاعب فريق ارسنال الانجليزي بفوز فريقه امس على مانشستر يونايتد في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر النني مجموعة من الصور له من مباراة امس بعد تألقه وعلق عليها قائلا " عدت الي المنزل وفي حوذتنا ثلاث نقاط خاصه جدا.. نحن ارسنال".

قاد محترفنا المصري محمد النني، فريقه أرسنال، للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد النني ظهر بأداء رائع، استحق عليه الإشادات التي تلقاها من جمهور الجانرز، وكذلك مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، فكان الفرعون المصري أحد نجوم المباراة بلا منازع.


أثنى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، على أداء المصري محمد النني لاعب فريقه، في المباراة التي جمعت الجانرز بنظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"ما ينقله مو إلى الفريق أمر خاص لديه هذه الطاقة الكبيرة، أعتقد بأن النني كان مدهشًا اليوم."

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