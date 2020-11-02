النني يحتفل بفوز آرسنال على مانشستر يونايتد

احتفل محمد النني لاعب فريق ارسنال الانجليزي بفوز فريقه امس على مانشستر يونايتد في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ونشر النني مجموعة من الصور له من مباراة امس بعد تألقه وعلق عليها قائلا " عدت الي المنزل وفي حوذتنا ثلاث نقاط خاصه جدا.. نحن ارسنال".





قاد محترفنا المصري محمد النني ، فريقه أرسنال، للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.





محمد النني ظهر بأداء رائع، استحق عليه الإشادات التي تلقاها من جمهور الجانرز، وكذلك مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، فكان الفرعون المصري أحد نجوم المباراة بلا منازع.









أثنى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، على أداء المصري محمد النني لاعب فريقه، في المباراة التي جمعت الجانرز بنظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.



