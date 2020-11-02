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أخبار العالم

بينها 3 حالات محلية.. الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من بينها 3 حالات من الداخل و21 من خارج البلاد. 

وسجلت اللجنة 30 إصابة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني، ولا يزال هناك 684 حالة تحت المراقبة الطبية، كما أنها لم تسجيل أي حالات وفاة. 

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الصين حتى اليوم 86 ألفا و21 إصابة، و4634 حالة وفاة. 

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدخول في عزل صحي، وذلك عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية على تويتر: "اختلطت بشكل مباشر بشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، أنا بخير ولم يظهر أي أعراض علي، لكني سأدخل عزل صحي الأيام المقبلة، سأكون على تواصل مع منظمة الصحة، وامارس عملي من المنزل". 

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