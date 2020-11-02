AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدينة أوروبية جديدة تدخل مرحلة الإغلاق الشامل بسبب كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت مدينة جنيف السويسرية، فرض تدابير صارمة على المنشآت والمحلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت السلطات السويسرية إنها قررت إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية في جنيف، لمنع تفشي الفيروس. 

وأضاف الحكومة أن الأوضاع في البلاد خطيرة للغاية، مؤكدة على إغلاق المطاعم والحانات ومراكز ترفيه أخرى (قاعات السينما والمتاحف والمسابح والمكتبات وغيرها)، وجميع المتاجر غير الأساسية بداية من مساء اليوم الإثنين. 

وطالبت الحكومة من سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم، إلا في الحالة الضرورة القصوى فقط. 

وبررت السلطات هذه التدابير بالارتفاع الكبير في عدد الإصابات المحلية التي تجاوزت مؤخرا الألف يوميا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الإصابات في أوروبا كلها. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة المغربية تعلن تدابير عاجلة بالدار البيضاء لمنع تفشي كورونا

فرنسا تستعد لإعلان أقصى مستوى إنذار لـ فيروس كورونا

عكس الموجة الأولى.. السويد تستعد لإغلاق البلاد بسبب كورونا

أول دولة أوروبية تعلن إعادة فرض الإغلاق العام بسبب كورونا

كورونا يهزم أوروبا.. كيف تواجه القارة العجوز الموجة الثانية من الفيروس وأرقامه المرعبة؟

بعد تسجيل رقم قياسي في الإصابات.. إيطاليا تشدد قيود كورونا

ترشيحاتنا

ترامب يكشف حقيقة إعلانه بشكل مبكر فوزه بالانتخابات الرئاسية

قبل أذان الفجر بساعة.. تعرف على أفضل الأعمال والأذكار المُستحبة

وكيله: سيلتك الاسكتلندي يرغب في ضم قفشة من الأهلي وإعارته لأحد الأندية الأوروبية

20 دعاء في الصباح للرزق والفرج.. يقيك فضيحتي الفقر والدين

يتضمن ألفاظا بذيئة.. فيديو جديد للطفل المتهم بالتعدي على فرد شرطة

كهربا مش غلطان.. لميس الحديدي تعلق على خناقة تتويج الأهلي بدرع الدوري

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الموسم الدراسي هذا العام ويكشف عن مفاجأة سارة

نادي قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي علي فرد الشرطة .. فيديو

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

مصري مقيم في الكويت يرمي أكثر من 400 ألف جنيه في القمامة.. تفاصيل

وزيرة الصحة: محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

الأهلي: استقرينا على عودة 4 لاعبين معارين.. تعرف عليهم

فرمان جديد فى الأهلي | تعرف على مصير صالح جمعة النهائي مع موسيماني .. فيديو

شاهد.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

هاني حتحوت يكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا ومحمد فضل.. فيديو

بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يقع ضحية لهجوم قرش مفترس.. والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

خاطر بحياته من أجلهم.. شهامة أب تنقذ عائلة من 6 أفراد من الموت غرقًا

بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور