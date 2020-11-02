مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة منزله في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة المنزل بالطابق الثاني بمركز أخميم بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي مفاده وصول الطفل "ادم. ن. س"، 5 سنوات، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.









وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته "مروه. م. ا"، 27 عامًا، ربة منزل، قررت أنه أثناء لهو نجلها المذكور أمام شرفة المنزل بالطابق الثاني بدائرة المركز اختل توازنه؛ ما أدى إلى سقوطه ارضًا ووفاته في الحال، وتم نفي الشبهة الجنائية.



