السكة الحديد تعلن تهدئات وتأخيرات قطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٠.





وذلك نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة