AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليورو يفقد 11 قرشا والين يصعد..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية و الأجنبية
Advertisements
محمد يحيي
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري؛ تباينا في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2-11-2020؛ عن أمس الأحد على مستوى الجهاز المصرفي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري عن هبوط سعر اليورو مقابل الجنيه بتراجع  بلغ 11 قرشا؛ ليسجل 18.23 جنيه للشراء و 18.35 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
وانخفض سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري بمعدل 8 قروش منذ أمس مسجلا17.072 جنيه للشراء و 17.18 جنيه للبيع.

وهبط اليوان الصيني مقابل الجنيه قرشا واحدا مسجلا 2.33 جنيه للشراء و 2.34 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه، بمعدل 5 قروش مسجلا 15 جنيها للشراء و 15.09 جنيه للبيع.

في المقابل شهد الدولار مقابل الجنيه استقرارا منذ الخميس الماضي وحتي اليوم استقرارا؛ ليسجل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري مسجلا نحو 20.26 جنيه للشراء و 20.38 جنيه للبيع .

وعلي مستوي العملات العربية؛ فقد هبط الدينار الكويتي مقابل الجنيه بمعدل 4 قروش منذ أمس وحتي اليوم، مسجلا 51.13 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

وكذلك الحال بالنسبة  لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه مسجلا 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليورو يتراجع 30 قرشًا خلال أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

على مدار أسبوع .. الدولار مستقر و اليورو ينخفض 31 قرشا .. أسعار العملات الأجنبية بختام الإثنين

تراجع طفيف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم

تباين أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

الدولار ثابت.. تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام الأسبوع

ترشيحاتنا

والد أحد مصابي حادث البدرشين: الحادث تسبب في موت العديد من الأطفال.. فيديو

باشتراك 32 دولة.. داليا أيمن: استعدادات كبيرة لاستقبال مصر لكأس العالم لكرة اليد

رسميًا.. الأهلى يشكو محمد فضل للجنة الانضباط.. فيديو

بعد 60 عامًا من الخدمة.. الموت يفجع ملكة بريطانيا.. صور

تركت وراءها 7 أطفال.. أم تتخلص من حياتها يوم عيد ميلاد ابنتها.. تفاصيل

بعد انتقادات عنيفة.. ترامب يتوعد بإقالة فاوتشي عقب الانتخابات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور

كورونا منعها من استشارة طبيب.. صدمة لمريضة بعد معاناتها من آلام المعدة