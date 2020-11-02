اليورو يفقد 11 قرشا والين يصعد..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري؛ تباينا في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2-11-2020؛ عن أمس الأحد على مستوى الجهاز المصرفي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري عن هبوط سعر اليورو مقابل الجنيه بتراجع بلغ 11 قرشا؛ ليسجل 18.23 جنيه للشراء و 18.35 جنيه للبيع.
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وانخفض سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري بمعدل 8 قروش منذ أمس مسجلا17.072 جنيه للشراء و 17.18 جنيه للبيع.
وهبط اليوان الصيني مقابل الجنيه قرشا واحدا مسجلا 2.33 جنيه للشراء و 2.34 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه، بمعدل 5 قروش مسجلا 15 جنيها للشراء و 15.09 جنيه للبيع.
في المقابل شهد الدولار مقابل الجنيه استقرارا منذ الخميس الماضي وحتي اليوم استقرارا؛ ليسجل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري مسجلا نحو 20.26 جنيه للشراء و 20.38 جنيه للبيع .
وعلي مستوي العملات العربية؛ فقد هبط الدينار الكويتي مقابل الجنيه بمعدل 4 قروش منذ أمس وحتي اليوم، مسجلا 51.13 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع
وكذلك الحال بالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه مسجلا 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع