اليورو يفقد 11 قرشا والين يصعد..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

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وانخفض سعر ا لفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري بمعدل 8 قروش منذ أمس مسجلا17.072 جنيه للشراء و 17.18 جنيه للبيع.





وهبط اليوان الصيني مقابل الجنيه قرشا واحدا مسجلا 2.33 جنيه للشراء و 2.34 جنيه للبيع.





وارتفع سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه، بمعدل 5 قروش مسجلا 15 جنيها للشراء و 15.09 جنيه للبيع.





في المقابل شهد الدولار مقابل الجنيه استقرارا منذ الخميس الماضي وحتي اليوم استقرارا؛ ليسجل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وعلي مستوي العملات العربية؛ فقد هبط الدينار الكويتي مقابل الجنيه بمعدل 4 قروش منذ أمس وحتي اليوم، مسجلا 51.13 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع



