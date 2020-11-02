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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي كرم جبر اليوم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
يلتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، برئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ظهر اليوم.

تأتى زيارة "جبر" لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبه توليه مسئولية الغرفة الثانية للبرلمان.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد الأسبوع الماضى استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور.

وكان على رأس المهنئين وفدًا من مجلس الدولة برئاسة محمد حسام الدين، رئيس المجلس لتقديم التهنئة إلى "عبد الرازق" لتقلده رئاسة المجلس، وذلك فى حضور المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس، وذلك بالنيابة عن أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وكذا جميع أعضاء المجلس، قال فيها يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن 3000 زميل بالمجلس، أن نتقدم بالتهنئة للمستشار الجليل على منصبه برئاسة مجلس الشيوخ".

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