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حوادث

لمرشحي المرحلة الأولى.. الإدارية العليا تتلقى طعون انتخابات النواب غدا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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جودت عيد - محمد زهير
تتلقى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتبارا من غد الثلاثاء، طعون المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، على أن يتم الفصل فيها من يوم 4 إلى 13 نوفمبر.

جاءت مرحلة الطعون الانتخابية عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب بمسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

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