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اقتصاد

مع بدء موسم الأمطار| نصف مليار جنيه دعمًا حكوميًا لمواجهة الشتاء

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
مواجهة الشتاء
مواجهة الشتاء
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قسم الاقتصاد
قال أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، إن الحكومة دعمت الشركة القابضة والشركات التابعة لها بـ500 مليون جنيه، للاستعداد لموسم الشتاء.

وأضاف معوض، خلال لقائه بالإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن مياه الأمطار يتم سحبها وتصريفها في شبكات الصرف، موضحًا أن كل منطقة حسب التمركز الخاص بها.

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وتابع أن في إسكندرية، مياه الأمطار تصرف في البحر، بينما هناك شبكات صرف على كورنيش النيل بالمعادي، ليتم تصريف مياه المطر في النيل، مشيرًا إلى أن القاهرة بها أكثر من 20 ألف بالوعة مطر.

واختتم تصريحاته، أن المياه تتراكم في الشارع وقت الأمطار حتى تستوعب الشبكات وتبدأ في استقبال المحطات المياه، موضحًا ان هناك تنسيقا بين القابضة للمياه والمحافظات ووزارة الري استعدادًا لسقوط الأمطار.

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