AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من الجونة.. نادر حمدي يستعرض لياقته عبر إنستجرام

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
نادر حمدي
نادر حمدي
Advertisements
ندى فكرى
نشر الفنان نادر حمدي، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نادر في الفيديو وهو يقوم برياضة الضغط من الجونة وعلق قائلًا: "صباح الخير". 

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: 
- صعبة اووي 
- برافوو عليك
- عااااش يا نادر

اقرأ أيضًا:

ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويريه لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وتؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

يذكر أن كان قد تكتم أحمد زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: أنا أجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله أعلم بها.
View this post on Instagram

🎼 صباح الخير 🌤

A post shared by Nader Hamdy | نادر حمدي (@naderhamdy) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادر حمدي يكشف عن شاعر سبب نجاحه في الفترة الأخيرة

إن شاء الله تكسري الدنيا.. إدوارد يهنئ مى عمر بعيد ميلادها.. شاهد

لأول مرة.. مي عمر تغني بصوت مثير.. مشاهد حصرية من كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو

أحمد زاهر: أواصل تصوير لؤلؤ.. وشكرا لزوجتي

أحمد زاهر يواصل حصد الجوائز عن مسلسل البرنس

قريب جدا.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد لؤلؤ برفقة مي عمر

ترشيحاتنا

عيار 24 بـ 939 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-11-2020.. فيديو

الدعاء المستجاب.. تعرف على شروطه و10 أمور تحقق لك ما تتمني

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس واقعة محمد فضل مع كهربا.. فيديو

20 دعاء في الصباح للرزق والفرج.. يقيك فضيحتي الفقر والدين

هل يشترط تبييت النية في صيام التطوع؟.. دار الإفتاء تجيب

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا.. وفرص سقوط الأمطار مستمرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش

منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور