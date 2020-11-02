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اقتصاد

بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2.. طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2، بمنطقة أرض مطار إمبابة.

وأوضح وزير الإسكان أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020.

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 واضاف أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

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