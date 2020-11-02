بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2.. طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة

وأوضح وزير الإسكان أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020.





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واضاف أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).