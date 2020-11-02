جنيف تفرض الحجر الصحي مجددا اعتبارا من اليوم لمدة شهر نظرا لانتشار كورونا

قررت السلطات في "كانتون جنيف السويسري" بدء حجر صحي نصفي بداية من مساء اليوم الاثنين، وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك في محاولة للسيطرة على الانتشار الكبير لفيروس كورونا ومواجهة الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة.

وأعلنت السلطات أن الحجر سيشمل إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وحلبات التزلج على الجليد وحمامات السباحة ومرافق اللياقة البدنية إضافة إلى محلات تصفيف الشعر والتجميل والمتاجر غير الضرورية.

وأوضحت أنه سيتم الإبقاء على المدارس ودور الحضانة مفتوحة، ومتاجر المواد الغذائية والصيدليات والبنوك والوكالات العقارية،كما سيحظر التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة.

وأشارت السلطات الصحية في جنيف إلى أنه تم نقل 474 مصابا بالفيروس إلى مستشفى جنيف الجامعى بمن فى ذلك 56 حالة في العناية المركزة والمتوسطة، موضحة أن هذه الأرقام لم يتم الوصول إليها على الإطلاق خلال ذروة انتشار الوباء في أبريل الماضي، وأن ما بين 1000 و 1300 شخص تظهر عليهم الإصابة كل يوم.



