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أخبار البلد

بعد 25 عاما.. السفارة المصرية باليابان: رفع الحظر عن دخول المنتجات الزراعية المصرية من الموالح للسوق الياباني

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:20 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
 
أكد أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، أن وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية أصدرت قرارًا اليوم الاثنين، رفعع الحظر المفروض على نفاذ المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني، والذي استمر قرابة 25 عامًا.
 
وأشار كامل إلى أن السفارة دأبت خلال العامين الماضيين على إثارة موضوع دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى اليابان خلال اتصالاتها مع المسئولين اليابانيين على كافة المستويات، كما قامت بترتيب اجتماع للجنة من الفنيين والخبراء من الطرفين بمقر وزارة الزراعة اليابانية، وبمشاركة وفد مصري برئاسة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. كما قامت بترتيب إيفاد أحد الخبراء من وزارة الزراعة اليابانية إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضي من أجل إجراء التجارب على منتجات ‏الموالح المصرية ومعاينة خطوات الإنتاج والتبريد.
 
كما استمرت البعثة في متابعة اتصالاتها مع وزارة الزراعة اليابانية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برفع الحظر الياباني عن الموالح المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، حيث حرصت السفارة على التعجيل باستصدار القرار الرسمي برفع الحظر قبل حلول موعد موسم تصدير الموالح في مصر خلال شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي يسمح ببدء نفاذ المنتجات الزراعية المصرية اعتبارًا من هذا العام.
 
هذا، وتأتي هذه الخطوة الإيجابية في إطار التطور الذي تشهده مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي شهدت طفرة ملموسة في أعقاب زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان خلال العام الماضي.

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