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ديني

وزير الأوقاف يعتمد إيفاد إمامين لفنزويلا وتنزانيا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:13 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين  تجديد إيفاد كل من : الشيخ محمد جمعة محمد محمد– إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي الفنزويلي – فنزويلا ، والشيخ ياسر محمد فهمي عبد العظيم– إمام وخطيب بأوقاف بني سويف – للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام – تنزانيا .

وكان وزير الأوقاف صدق على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وذلك بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة الموقر وجاءت على النحو التالي: أولًا : إعلان فوز الشيخ محمد صالح حشاد رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه. 

ثانيًا : إعلان فوز سبعة عشر عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم وهم:


1- إبراهيم السيد إبراهيم المتولي 2- محمود محمد حسن الخشت 3- محمد عبد القادر بيومي سلطان 4- الشحات السيد حسن شاهين 5- محمد عبد الموجود عبد المقصود 6- محمد محمد محمد إسماعيل 7- صديق محمود صديق المنشاوي 8- طه محمد نعمان حسين 9- أحمد عوض إسماعيل فيوض 10- محمد محروس محمد طلبة 11- حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي 12- حسين حسن عبد العال السويفي 13- محمد مصطفى محمد الشرقاوي 14- محمد السيد كسكين حسن 15- عبد الباسط محمد أحمد عمارة 16- أحمد فرج الله محمود الشاذلي 17- حسين إبراهيم فتح الله محمد.

ثالثًا: فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 / 11 / 2020م حتى يوم الثلاثاء 11 / 11 / 2020م من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.

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