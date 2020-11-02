وزير الأوقاف يعتمد إيفاد إمامين لفنزويلا وتنزانيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين تجديد إيفاد كل من : الشيخ محمد جمعة محمد محمد– إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي الفنزويلي – فنزويلا ، والشيخ ياسر محمد فهمي عبد العظيم– إمام وخطيب بأوقاف بني سويف – للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام – تنزانيا .

وكان وزير الأوقاف صدق على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وذلك بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة الموقر وجاءت على النحو التالي: أولًا : إعلان فوز الشيخ محمد صالح حشاد رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه.





ثانيًا : إعلان فوز سبعة عشر عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم وهم:









1- إبراهيم السيد إبراهيم المتولي 2- محمود محمد حسن الخشت 3- محمد عبد القادر بيومي سلطان 4- الشحات السيد حسن شاهين 5- محمد عبد الموجود عبد المقصود 6- محمد محمد محمد إسماعيل 7- صديق محمود صديق المنشاوي 8- طه محمد نعمان حسين 9- أحمد عوض إسماعيل فيوض 10- محمد محروس محمد طلبة 11- حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي 12- حسين حسن عبد العال السويفي 13- محمد مصطفى محمد الشرقاوي 14- محمد السيد كسكين حسن 15- عبد الباسط محمد أحمد عمارة 16- أحمد فرج الله محمود الشاذلي 17- حسين إبراهيم فتح الله محمد.





ثالثًا: فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 / 11 / 2020م حتى يوم الثلاثاء 11 / 11 / 2020م من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.