فخار ومحاضرات وحكي.. أنشطة ثقافية وفنية بفرع البحر الأحمر









نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أعد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "كيفية الاستفادة من خامات البيئة" ألقاها حسن عبدالعزيز موجة سابق بالتربية والتعليم، وتحدث فيها عن كيفية الاستفادة من خامات البيئة عن طريق إعادة تدويرها وتصميم بعض الأعمال الفنية المتعددة، الديكورات المنزلية والمساهمة في تنفيذ بعض الوسائل التعليمية المختلفه لتسهيل عملية التعلم للتلميذ عن طريق ربط مناهج التعلم بالبيئة المحيطة، توضيحها وتثبيت المعلومة، وأوضح أن ضرورة الاهتمام بخامات البيئة وتدويرها يمنع عملية التلوث والحفاظ علي حياة الإنسان .





بث بيت ثقافة القصير ورشة حكى أونلاين بعنوان "التنمر" أداتها ارسنوى منصور، أوضحت أن التنمر من المشاكل الكبيرة التي يواجهها الأطفال والتي من الممكن أن تسبب لهم الكثير من المشاعر المختلطة مثل الخوف، والوحدة، والحزن، والمرض، والشعور بالأذى، كما يمكن أن يتعرض الطفل لأذى جسدي أو معنوي عندما يقدم المتنمر على ضربه أو سبه، أو إطلاق أسماء غير محببة عليه، يمكن أن يتعمد السخرية أو إبقاء الطفل خارج مجموعة من الأصدقاء، وكل هذه التصرفات وغيرها.





أقام قصر ثقافة أبو رماد بورشة حكي للاطفال عن عظماء الإسلام بعنوان "الزبير بن العوام" أونلاين ألقاها أحمد هاشم محمد زيدان معلم خبير بالمعهد الأزهري بنين، أشار إلى





أن الزبير بن العوام القرشي الاسدي هو من السابقين للإسلام وأول من سل سيفه في الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عمة سيدنا محمد "ص" وابن أخ زوجة النبي السيدة خديجة "رضي الله عنها" ولقب بحواري رسول الله، موضحًا أنه واحدًا من الستة أصحاب الشوري اللذين اختارهم سيدنا عمر بن الخطاب للشوري من بعده في أمر الخلافة وتزوج أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين" .





أعد بيت ثقافة القصير ورشة بعنوان "الرسم على الفخار" لمدة يومان أدارتها مرفت محمد، وقامت فى اليوم الأول بالتعرف على الأدوات المستخدمة وهى زير من الفخار، مادة بديلة للألوان الاكريلك وهى ورنيش مائى، زنك، ألوان أساسية فرش للدهان، ألوان بودرة، صنفرة، قامت بصنفره النصف العلوى ليكون ناعمًا خالى من الشوائب والنصف الآخر يكون مغطى بالورق والرسم عليه وهى طريقة فن "الديكوباج"، وفى اليوم الثانى استكملت الورشة حيث قامت بتلوين الجزء السفلى للزير وقامت بتغطيتة بالورق والرسم عليه وبدأت فى الصنفرة وتلصيق الورق.



