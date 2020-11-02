12 مليون جنيه تراجعا فى خسائر راكتا فى الربع الأول من العام المالى

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وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 248 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 18.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وأشارت الشركة إلى أنها علقت النشاط الانتاجي اعتبارًا من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي بالبيع من المخزون التام.



وحققت راكتا، العام المالي الماضي، صافي خسائر بلغ 124.64 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 123.26 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.



وتراجعت إيرادات الشركة السنوية لتسجل 26.09 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 138.62 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

اقرأ أيضا : 48 ألف فرصة عمل في 1301 شركة أمريكية عاملة بـ مصر وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 248 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 18.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأشارت الشركة إلى أنها علقت النشاط الانتاجي اعتبارًا من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي بالبيع من المخزون التام.وحققت راكتا، العام المالي الماضي، صافي خسائر بلغ 124.64 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 123.26 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.وتراجعت إيرادات الشركة السنوية لتسجل 26.09 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 138.62 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 41% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.وقالت الشركة، اليوم، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 16.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 27.8 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.