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برلمان

برلمانية: زيادة بدل المعلمين تعكس حرص الرئيس على تحسين منظومة الأجور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:14 م
النائبة ماهيتاب محمد
النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي
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أحمد أيمن
قالت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن موافقة البرلمان على القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، يأتي ضمن تنفيذ إستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تحسين أوضاع العملية التعليمية، بداية من المُعلم.

وأضافت ماهيتاب، في بيان، أن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بزيادة بدل المعلمين بنسبة 50%، يعد هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمُعلمين لما يبذلونه من جهود جبارة في مرحلة بناء الوطن، بشكل يتناسب مع وضعهم الاجتماعي ودورهم التربوي والإنساني.

وأكدت أن الموافقة على القانون يعكس مدى اهتمام الدولة بدءًا من رئيس الجمهورية والحكومة بالمعلمين وأهمية دورهم في العملية التعليمية، مُشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه حرص كبير على تنمية الموارد لتحسين أجور المعلمين لإيمانه بدور المعلم والعلم.

كما أكدت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن مُعلمي مصر يقفون خلف القيادة السياسية ويؤكدون دومًا أنهم على قدر الواجب والمسئولية ومُحاربون مع الدولة في تحقيق نهضتها بالعلم. 

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