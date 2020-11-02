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توك شو

بعد غلق طرق بسبب السيول.. تعرف على طقس الـ 3 أيام المقبلة.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:45 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليومين الماضيين كان هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس وهطول أمطار في بعض المناطق وسيول حدثت علي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وتم إغلاق بعض الطرق.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، والمذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن اليوم تم استعادة فتح بعض الطرق بعد انخفاض كمية الأمطار.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن بالأمس تم غلق طريق الغردقة وسفاجا والجيش الثاني الذي يؤدي إلي بني سويف تم غلقها بسبب السيول.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن اليوم تواصلت الأمطار في هطولها لكن بكميات خفيفة ليس كما حدث بالأمس، مشيرة إلى أن طقس غد علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لن يكون بها أمطار بسبب انتهائها.

وأشارت إلى أنه مازال هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة ولكن جميعها أمطار خفيفة، موضحة أن انخفاض درجة الحرارة سيكمل معنا حتي نهاية هذا الأسبوع.

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