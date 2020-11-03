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حوادث

مصرع عامل بالمعاش في المنوفية .. أصابته التشنجات وسقط من الدور الثالث

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
جثة
جثة
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قسم المحافظات
استقبل مستشفى بركة السبع المركزي، التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، جثمان مواطن، في العقد الرابع من العمر مصاب بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، وبالكشف عليه تأكد وفاته، وتم إبلاغ مركز الشرطة. 

تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بوصول "إ، م، هـ" 45 عامل بالمعاش، لمستشفى بركة السبع، مقيم منطقة غرب بركة السبع، جثة هامده، ومصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسد نتيجة سقوطة من الدور الثالث.

بالانتقال والفحص وسؤال أهل المتوفي، أشاروا إلى إصابته المسبقة بإعاقة باليد اليمنى وتشنجات، وأصابته تلك التشنجات أثناء وقوفه بالدور الثالث، واختل توازنه ووقع من البلكونة، وتم نقله إلى المستشفى متوفيًا، ونفوا الشبهه الجنائية، حرر محضر بالواقعة برقم 6417 إداري بركة السبع وإخطار النيابه العامة.

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