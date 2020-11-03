مصرع عامل بالمعاش في المنوفية .. أصابته التشنجات وسقط من الدور الثالث

استقبل مستشفى بركة السبع المركزي، التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، جثمان مواطن، في العقد الرابع من العمر مصاب بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، وبالكشف عليه تأكد وفاته، وتم إبلاغ مركز الشرطة.





تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بوصول "إ، م، هـ" 45 عامل بالمعاش، لمستشفى بركة السبع، مقيم منطقة غرب بركة السبع، جثة هامده، ومصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسد نتيجة سقوطة من الدور الثالث.



