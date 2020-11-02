الديهي لـ "طفل المرور": "تعلمت الاستعلاء من أسرتك"

جدد الإعلامي نشأت الديهي، حديثه عن واقعة طفل المرور ، قائد السيارة المرسيدس قائلا : "هذا الوالد مش متربي.. وبالتأكيد تعلم الاستعلاء من أسرته".





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية ten"" اليوم الإثنين: " نحن نعيش أزمة في المجتمع ولابد من تداركها، فهناك أزمة اجتماعية تضرب الإيمان بالقانون "، لافتا إلى أنه يثق في المؤسسة القضائية لتطبيق القانون.



