الديهي لـ "طفل المرور": "تعلمت الاستعلاء من أسرتك"

جدد الإعلامي نشأت الديهي، حديثه عن واقعة طفل المرور ، قائد السيارة المرسيدس قائلا : "هذا الوالد مش متربي.. وبالتأكيد تعلم الاستعلاء من أسرته".
وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية ten"" اليوم الإثنين: " نحن نعيش أزمة في المجتمع ولابد من تداركها، فهناك أزمة اجتماعية تضرب الإيمان بالقانون "، لافتا إلى أنه يثق في المؤسسة القضائية لتطبيق القانون.
وتابع الديهي:" نثق في مؤسسات الدولة جميعا لتطبيق القانون، فجميع مؤسسات الدولة يتحاكي بها العالم، وعلي الجميع الثقة في مؤسستنا.. والرئيس السيسي يدعوا لتطبيق القانون على الجميع".