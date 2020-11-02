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الديهي لـ "طفل المرور": "تعلمت الاستعلاء من أسرتك"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:25 م
طفل المرور
طفل المرور
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عبد الخالق صلاح
جدد الإعلامي نشأت الديهي، حديثه عن واقعة طفل المرور ، قائد السيارة المرسيدس قائلا : "هذا الوالد مش متربي.. وبالتأكيد تعلم الاستعلاء  من أسرته".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية ten"" اليوم الإثنين: " نحن نعيش أزمة في المجتمع ولابد من تداركها،  فهناك أزمة اجتماعية تضرب الإيمان بالقانون "، لافتا إلى أنه يثق في المؤسسة القضائية لتطبيق القانون.

وتابع الديهي:" نثق في مؤسسات الدولة جميعا  لتطبيق القانون، فجميع مؤسسات الدولة يتحاكي بها العالم،  وعلي الجميع الثقة في مؤسستنا.. والرئيس السيسي يدعوا لتطبيق القانون على الجميع".

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