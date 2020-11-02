دونالد ترامب .. أول ملياردير يحكم العالم ويتهم بالاحتيال والتخابر والتحرش.. وكورونا أصعب معاركه





كان ترامب مطورًا عقاريًا ورجل أعمال يمتلك ويدير ويرخص اسمه للعديد من الفنادق والكازينوهات وملاعب الجولف والمنتجعات والعقارات السكنية في منطقة مدينة نيويورك وحول العالم.





من ثمانينيات القرن الماضي، أعار ترامب اسمه أيضًا إلى العديد من مشاريع البيع بالتجزئة - بما في ذلك خطوط الملابس ذات العلامات التجارية ، والعطور، والطعام ، والأثاث - حتى دوى اسمه كـ رجل أعمال شهير جدا وحملت جامعة في الولايات المتحدة اسمه وكانت جامعة ترامب، التي قدمت ندوات في التعليم العقاري من 2005 إلى 2010.





وفي أوائل القرن الحادي والعشرين تتألف مجموعته الخاصة، او كما تعرف باسم منظمة ترامب ، من حوالي 500 شركة تعمل في مجموعة واسعة من الأعمال ، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والعقارات السكنية والبضائع والترفيه والتلفزيون.





في عام 2019، أصبح ترامب ثالث رئيس فقط في تاريخ الولايات المتحدة (بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998) يتم عزله من قبل مجلس النواب الأمريكي، كما كان أول رئيس يتم عزله خلال فترة ولايته الأولى.





منظمة ترامب

التحق دونالد ترامب بأكاديمية نيويورك العسكرية (1959-1964) ، وهي مدرسة داخلية خاصة، ثم جامعة فوردهام في برونكس (1964-1966) ؛ وكلية وارتون للتمويل والتجارة بجامعة بنسلفانيا (1966-1968) ، حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد.





وفي عام 1968 ، خلال حرب فيتنام ، حصل على تشخيص طبي أهله للحصول على إعفاء طبي من التجنيد العسكري بعد أن كان قد تلقى في وقت سابق أربعة تأجيلات بسبب تعليمه





وعند تخرجه، بدأ ترامب العمل بدوام كامل في أعمال والده ، ما ساعده على إدارة ممتلكاتها من المساكن المؤجرة، التي قُدرت فيما بعد بما يتراوح بين 10000 و 22000 وحدة.





في عام 1974 أصبح رئيسًا لمجموعة من الشركات والشراكات المملوكة لـ عائلة ترامب، والتي أطلق عليها فيما بعد اسم منظمة ترامب.





في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وسع دونالد ترامب نشاط والده بشكل كبير من خلال الاستثمار في الفنادق الفاخرة والعقارات السكنية وتحويل تركيزه الجغرافي إلى مانهاتن ثم لاحقًا إلى أتلانتيك سيتي ، نيو جيرسي.





واعتمد بشكل كبير على القروض والهدايا والمساعدات المالية الأخرى من والده ، وكذلك على العلاقات السياسية لوالده في مدينة نيويورك.





في عام 1983 افتتح برج ترامب ، وهو مكتب ومتجر ومجمع سكني تم تشييده بالشراكة مع شركة Equitable Life Assurance Company. واحتوى المبنى المكون من 58 طابقًا في شارع 56 وشارع فيفث أفينيو في النهاية على مقر إقامة ترامب في مانهاتن ومقر منظمة ترامب، ومن بين العقارات الأخرى في مانهاتن التي طورها ترامب خلال الثمانينيات ، تعاونية ترامب بلازا السكنية (1984) ، ومجمع ترامب بارك السكني الفاخر (1986) ، وفندق بلازا المكون من 19 طابقًا (1988) ، وهو معلم تاريخي دفع ترامب من أجله أكثر من 400 دولار مليون.





افلاس ترامب

عندما دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في عام 1990، عانى العديد من أعمال ترامب ، وسرعان ما واجه مشكلة في سداد ديونه التي بلغت حوالي 5 مليارات دولار، والتي كان قد ضمنها شخصيًا بنحو 900 مليون دولار.





وبموجب اتفاقية إعادة الهيكلة مع العديد من البنوك، أُجبر ترامب على تسليم شركته الجوية، التي استحوذت عليها شركة الخطوط الجوية الأمريكية في عام 1992





على الرغم من هذه الإجراءات، أعلن ترامب الإفلاس في عام 1991، حين أفلس اثنان من الكازينوهات الأخرى المملوكة له، بالإضافة إلى فندق بلازا الخاص به في مدينة نيويورك. وبعد تلك النكسات ، رفضت معظم البنوك الكبرى القيام بأي أعمال أخرى معه، وتراوحت تقديرات صافي ثروة ترامب خلال هذه الفترة من 1.7 مليار دولار إلى 900 مليون دولار.





انتعاش امبراطورية ترامب

انتعشت ثروة ترامب مع الاقتصاد الأقوى في أواخر التسعينيات وقرار دويتشه بنك إيه جي في فرانكفورت بتأسيس وجود في سوق العقارات التجارية الأمريكية.





وقدم دويتشه بنك مئات الملايين من الدولارات كائتمان لترامب في أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين لمشاريع من بينها برج ترامب العالمي (2001) في نيويورك وفندق وبرج ترامب الدولي (2009) في شيكاغو.





وفي أوائل التسعينيات، طرح ترامب خطة على دائنيه لتحويل عقارته في Mar-a-Lago إلى مشروع سكني فاخر يتكون من عدة قصور أصغر ، لكن المعارضة المحلية دفعته بدلًا من ذلك إلى تحويله إلى ناد خاص ، تم افتتاحه في 1995.





وفي عام 1996 ، دخل ترامب في شراكة مع شبكة تلفزيون إن بي سي لشراء منظمة ملكة جمال الكون، التي أنتجت مسابقات ملكة جمال الكون وملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية وملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية.





واستمرت أعمال الكازينوهات التي يمتلكها ترامب في النضال: في عام 2004 ، تقدمت شركته ، ترامب للفنادق والمنتجعات ، بطلب الإفلاس بعد تراكم ديون لا يمكن إدارتها في العديد من ممتلكاتها ، والشركة نفسها ، التي أعيدت تسميتها بمنتجعات ترامب الترفيهية ، أفلست مرة أخرى في عام 2009.





بالإضافة إلى مشاريعه العقارية، في عام 2004 ، عرض ترامب لأول مرة مسلسلًا تلفزيونيًا واقعيًا قام ببطولته، The Apprentice، والذي ضم فرقًا من المتسابقين المتنافسين في مختلف المشاريع المتعلقة بالأعمال التجارية، مع فوز متسابق واحد في نهاية المطاف بعقد مربح لمدة عام واحد، العرض الذي رشحه لجائزة إيمي، ساعده على تعزيز سمعته كرجل أعمال ماهر وملياردير عصامي.





في عام 2008 ، تم تجديد العرض ليصبح The Celebrity Apprentice، مع صانعي الأخبار والفنانين كمتسابقين.





اتهامه بالاحتيال وترشحه للرئاسة

نجح ترامب بتسويق اسمه كعلامة تجارية في العديد من المشاريع التجارية الأخرى بما في ذلك شركة ترامب المالية، وهي شركة رهن عقاري، ومبادرة ترامب لأصحاب المشاريع (جامعة ترامب سابقًا) ، وهي شركة تعليمية عبر الإنترنت تركز على الاستثمار العقاري وريادة الأعمال.





وكانت الشركة الأخيرة ، التي توقفت عن العمل في عام 2011 ، هدفًا لدعاوى قضائية جماعية من قبل الطلاب السابقين وإجراء منفصل من قبل المدعي العام لولاية نيويورك ، بدعوى الاحتيال.





وبعد نفي هذه المزاعم في البداية ، قام ترامب بتسوية الدعاوى القضائية بمبلغ 25 مليون دولار في نوفمبر 2016 قبل خوضه الانتخابات الرئاسية أمام واحدة من أكثر منافسيه الشرسين ايضا وهي هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة التي رشحت عن الحزب الديمقراطي





في عام 2019 ، بعد أكثر من عامين من رئاسته، وافق ترامب على دفع مليوني دولار كتعويضات والاعتراف بالذنب لتسوية دعوى أخرى من قبل المدعي العام لنيويورك الذي اتهمه بالاستخدام غير القانوني لأصول من مؤسسته الخيرية، مؤسسة ترامب ، لتمويل حملته الرئاسية لعام 2016. كجزء من التسوية ، تم حل مؤسسة ترامب.





ترامب يقتحم السياسة

في أثناء حملته الانتخابية ، سرعان ما أثبت ترامب نفسه باعتباره منافسا سياسيًا، ف منذ عام 2009، أدلى ترامب بانتظام بملاحظات تحريضية، بما في ذلك الإهانات والشتائم العنصرية والجنسية، كما أدى رفض ترامب المبدئي لإدانة كو كلوكس كلان بعد أن أيده كلانسمان السابق إلى انتقادات حادة ، وكذلك فشله في نبذ العناصر العنصرية بين مؤيديه، بما في ذلك المتعصبين للبيض والقوميين البيض والنازيين الجدد.





وبينما أثارت تعليقات ترامب قلق المؤسسة الجمهورية، كان أنصاره سعداء بقتالته واستعداده الواضح لقول ما يخطر بباله، وهي علامة على الصدق والشجاعة في تقديرهم.





انتخابات 2016

وبعد خسارته في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا لافتتاح الموسم التمهيدي في فبراير 2016، انتعش ترامب بالفوز في الفعاليات الجماهيرية الثلاث التالية، وواصل تقدمه بأداء قوي عندما عقدت الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية في 11 ولاية - في وقت مبكر من مارس 2016.

وبعد فوز ساحق في الانتخابات التمهيدية في ولاية إنديانا في مايو ، أصبح ترامب المرشح الجمهوري المفترض حيث انسحب آخر خصمين له ، تيد كروز وجون كاسيش ، من السباق.

ترامب وكلينتون في يوليو 2016 ، أعلن ترامب أن حاكم ولاية إنديانا مايك بنس سيكون نائب الرئيس في الانتخابات، وفي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الأسبوع التالي ، تم تسمية ترامب رسميًا كمرشح للحزب، وهناك انتقد هو ومتحدثون آخرون بشدة المرشحة الديمقراطية المفترضة، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، واتهموها في هجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي، ليبيا، ووجهوا اتهام اخر هو فضيحة التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني السرية لوزارة الخارجية الأمريكية.

في وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن تحقيقًا في استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني كوزيرة للخارجية قد حدد أن أفعالها كانت "مهملة للغاية" ولكنها ليست جنائية.

وواصل ترامب هجومه ضد كلينتون وكان تهديد ترامب بسجن خصمه السياسي حينها "غير مسبوق" في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث ولم يتأسس في أي سلطة دستورية يملكها أي رئيس أمريكي.





اتهام ترامب بالتخابر مع الروس

وبعد فوزه، نشر موقع ويكيليكس مجموعة نفيسة من رسائل البريد الإلكتروني التي توصلت تحقيقات لاحقة إلى أن قراصنة روس قد سرقوها من حساب جون بوديستا، مدير حملة كلينتون، وعقبها أعلن مجتمع الاستخبارات الأمريكية علنًا عن تقييمه بأن الحكومة الروسية وجهت جهودًا من قبل المتسللين لسرقة وإصدار رسائل بريد إلكتروني حساسة للحزب الديمقراطي ومعلومات أخرى من أجل تعزيز حملة ترامب وإضعاف ثقة الجمهور في الديمقراطية الأمريكية.





وردا على ذلك هاجم ترامب كفاءة ودوافع وكالات المخابرات الأمريكية وأصر على أنه لا أحد يعرف حقًا من كان وراء القرصنة.





وخلص تقرير سري من وكالة المخابرات المركزية إلى الكونجرس في ديسمبر وتقرير منفصل أمر به أوباما وتم إصداره في يناير 2017 إلى أن الروس قد تدخلوا في الانتخابات، بما في ذلك من خلال سرقة ونشر رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي ومن خلال حملة تأثير جماهيري واسعة.





واستخدمت حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة وخلق الخلاف بين الأمريكيين.





وفي فبراير 2017 ، أُجبر مستشار الأمن القومي الجديد لترامب ، مايكل فلين ، على الاستقالة بعد أن كشفت تقارير صحفية أن فلين استمر في الخدمة في البيت الأبيض على الرغم من تحذير وزارة العدل بأنه كان عرضة للابتزاز الروسي لأنه كذب على نائب الرئيس. بنس حول فحوى محادثة هاتفية بين فلين والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة في ديسمبر 2016





ترامب الرئيس 45

فور توليه منصبه تقريبًا، بدأ ترامب في إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية المصممة للوفاء ببعض وعوده في حملته الانتخابية ولإبراز صورة من الإجراءات السريعة والحاسمة. كان أمره الأول، كرئيس، هو تقليل جميع "الأعباء الاقتصادية والتنظيمية غير المبررة" التي تفرضها هيئة مكافحة الفساد إلى أن يتم "الإلغاء الفوري" لذلك القانون.





وبعد خمسة أيام أصدر تعليماته لسكرتير وزارة الأمن الداخلي للبدء في التخطيط لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية للبلاد





كما فرض أمر تنفيذي بشأن الأخلاق حظرًا لمدة خمس سنوات على "أنشطة الضغط" من قبل موظفي الفرع التنفيذي السابقين ، لكنه أضعف أو أزال بعض قيود الضغط التي فرضتها إدارة أوباما.





قرارات مثيرة

كان أحد أوامر ترامب التنفيذية المبكرة الأكثر إثارة للجدل ، والذي صدر في 27 يناير ، "حظر المسلمين" الذي وعد به ، والذي علق مؤقتًا الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة لصالح الأمن القومي.





في أبريل 2018 ، أعلنت إدارة ترامب ما وصفته بسياسة الهجرة "عدم التسامح مطلقًا" والتي بموجبها سيتم محاكمة جميع البالغين الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني جنائيًا، واستلزمت السياسة أن يتم أخذ الأطفال في العائلات التي عبرت الحدود الأمريكية معًا بشكل غير قانوني من والديهم أو الأوصياء القانونيين ووضعهم في ملاجئ يديرها مكتب إعادة توطين اللاجئين (ORR) - قسم من وزارة الصحة والإنسان الخدمات





نجح ترامب أيضًا في تعيين عدد قياسي من قضاة محكمة الاستئناف ، وملء العديد من المقاعد التي تركت شاغرة بسبب رفض مكونيل وغيره من الجمهوريين في مجلس الشيوخ تأكيد جميع المرشحين لمحاكم الاستئناف لأوباما تقريبًا خلال العامين الماضيين من رئاسة أوباما.





كانت التعيينات القضائية لترامب بشكل عام متحفظة للغاية ومعظمها من البيض والذكور والشباب (أقل من 50 عامًا) ، مما يضمن استمرار خدمتهم لعدة سنوات أو حتى عقود، بحلول سبتمبر 2019 ، احتل المعينون من قبل ترامب ما يقرب من 25٪ من مقاعد محاكم الاستئناف في البلاد.





تعيينات الحكومة استغرق ترامب وقتًا طويلًا بشكل غير معتاد لتجميع حكومته، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من ترشيحاته للمناصب التي تتطلب تصديقًا من مجلس الشيوخ قد عرقلت من قبل الديمقراطيين كانت حكومته أيضًا غير عادية من حيث أنها كانت الأقل تنوعًا منذ عقود والأغنى في تاريخ الولايات المتحدة.

ارتبط العديد من تعيينات ترامب على مستوى مجلس الوزراء ارتباطًا وثيقًا بالشركات أو الصناعات التي كلفت وكالاتها بالإشراف عليها أو كانت معروفة بمعارضتها للمهام الأساسية لوكالاتهم في الماضي.

العلاقات الخارجية كان أحد الموضوعات الرئيسية لحملة ترامب الرئاسية هو رأيه بأن الولايات المتحدة قد عوملت منذ فترة طويلة بشكل غير عادل أو تم استغلالها من قبل دول أخرى ، بما في ذلك من قبل بعض حلفاء الولايات المتحدة التقليديين ، وأن الولايات المتحدة لم تعد تُحترم في الشؤون العالمية تحت قيادة أوباما.

في العديد من الخطب والتغريدات والمقابلات ، هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشارك فيما اعتبره ممارسات تجارية غير عادلة ؛ انتقد بشدة منظمة التجارة العالمية.

ووعد بإعادة التفاوض بشأن نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية) ، والتي وصفها بأنها "أسوأ صفقة تجارية" وقعتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

كما انتقد الناتو (منظمة حلف شمال الأطلسي) ، ورفض التحالف ووصفه بأنه "عفا عليه الزمن" لكنه أصر أيضًا على أن دول الناتو الأخرى تخصص المزيد من ميزانياتها للإنفاق الدفاعي.

وفي يناير 2017، سحب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ ، وهي اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة مطلة على المحيط الهادئ كانت إنجازًا رئيسيًا للسياسة الخارجية لإدارة أوباما. كان إجراء ترامب رمزيًا إلى حد كبير ، لأن الكونجرس لم يصدق على المعاهدة أبدًا.

فضيحة أوكرانيا في أغسطس 2019 ، قدم مُبلغ مجهول الهوية ، تقرر لاحقًا أنه مسؤول في وكالة المخابرات المركزية ، شكوى إلى المفتش العام لمجتمع المخابرات الأمريكية ، مايكل أتكينسون ، زاعم أنه في مكالمة هاتفية في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني المنتخب حديثًا ، فولوديمير زيلينسكي ، حاول ترامب ابتزاز وعد من زيلينسكي بالإعلان عن تحقيق حكومته في منافس ترامب السياسي جو بايدن (مرشح لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة) وابنه هانتر بايدن بسبب معاملات فساد مزعومة مع شركة بوريزما، وهي شركة طاقة أوكرانية.

ووفقًا للمبلغ عن المخالفات، أشار ترامب بقوة إلى زيلينسكي أن حوالي 400 مليون دولار من المساعدة التي طلبها الكونجرس لأوكرانيا (لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في حربها المستمرة مع روسيا) لن يتم تقديمها ما لم يتعاون زيلينسكي

ترامب صاحب 25 مقولة مثيرة عن النساء

عندما يتعلق الأمر بالنساء ، فإن الكثير مما خرج من فم ترامب لم يكن رائعًا تمامًا، ولكن الآن، على الرغم من آرائه المهينة بشأن النساء والأقليات، وفقا لما نشرته صحيفة ذا جارديان عن علاقاته الشائكة بالنساء، وتزوج في 1977 عارضة الأزياء والرياضية التشيكية الأصل إيفانا زلينكوفا ورزق منها بثلاثة أبناء: دونالد ترامب جونيور، إيفنكا وإيريك، قبل أن ينفصل عن زوجته عام 1992 ليتزوج مجددا في 1993 من الممثلة ومقدمة التلفزيون الأمريكية مارلا آن مابلس بعد سنة واحدة من طلاقه.

ورزق ترامب بطفلة من الممثلة أسماها تيفاني، ودام زواجه ست سنوات قبل أن ينفصل عن زوجته الثانية في 1999.

وفي 2005، تزوج رجل الأعمال الأشهر في أمريكا من الحسناء السلوفانية وعارضة الأزياء ميلانيا كنوس والتي رزق منها بولد اسمه بارون وليام.

ويأمل ترامب في تأمين فترة ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية رقم 45

كورونا اصعب معارك ترامب

أودى الوباء بحياة ما يقرب من 1200000 شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن، بينما تجاوز عدد المصابين 46.4 مليون ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. تم تأكيد أعلى الزيادات اليومية في الولايات المتحدة والهند وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وفي الوقت الحالي، البلدان التي لديها أكبر عدد من الإصابات هي الولايات المتحدة (9.2 مليون) تليها الهند (8.1 مليون) والبرازيل (5.5 مليون)

وأدت الأعداد المتزايدة من المصابين في جميع أنحاء أوروبا إلى عمليات إغلاق في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ، حيث تحاول البلدان الحد من الوباء.

دونالد ترامب .. الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة والذي يسعى حاليا لولاية ثانية في انتخابات صعبة يخوضها ضد منافسه الشرس مرشح الحزب الديمقراطي الغريم التقليدي للجمهوريين بعد أربعة سنوات من الحكم من داخل المكتب البيضاوي كانت مليئة بالاثارة والجدل