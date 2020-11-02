دونالد ترامب: لدي العديد من الشخصيات المؤيدة لي في الولايات المتحدة ..فيديو

، الناخبين الأمريكيين ضمن حملاته الدعائية الانتخابية لرئاسة أمريكا، قائلًا "كل صوت من أصواتكم له قيمة"، مؤكدا وجود حشود مناصرة له ليلة أمس في ميامي، وأن ناخبين كثيرين ينفون التصويت له ولكنهم في الاقتراع يصوتون له. خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب





وأضاف دونالد ترامب، في مؤتمر انتخابي مذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ما يسمى بـ المصوتين المخفيين، مهاجمًا شبكة abc قائلًا " جميعهم فاسدون، وهناك من يقول إن ترامب متأخر بـ17 نقطة، وهذا ما قيل في الانتخابات السابقة لكنني فزت في نهاية الأمر" .





، "ما يحدث قمع لآراء الناس، منوها بأنه يعمل معه محاميون رائعون في الدورة السابقة، وتأكدوا أنني لم أكن متأخرًا بـ17 نقطة، ولكنني كنت متأخرًا بنقطة واحدة". وتابع ترامب لآراءأننيأكن





واختتم ترامب قوله "إنني متقدم في هذه الانتخابات بنقطتين، وهناك كثيرون يريدون خسارتي للانتخابات، ولكن لديّ العديد من الشخصيات التي تؤيدني في الولايات المتحدة".