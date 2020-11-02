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فن

بـ توقيع زهير مراد .. تفاصيل تصميم فستان زفاف درة | صور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:20 م
درة
درة
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة درة حاليًا، بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك بعد عقد القران فى الجونة، والذي حضره عدد من النجوم والمقربين. 

يعد فستان زفاف الفنانة درة بتوقيع المصمم اللبناني زهير مراد من مجموعته الأخيرة لفساتين الزفاف. 

والفستان من قماش الاورغنزا المطرز يدويا مع قطعة من قماش الستان الأبيض استمر العمل على تطريز قطع هذا الفستان لأكثر من شهرين والطرحة كانت من نسيج الحرير المغزول مع الاوغنزا وبنفس التطريز على الأطراف أيضا.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للعروسين وهما يرقصان على أنغام بعض أغانى المهرجانات منها عود البطل وإخواتى. 

وظهرت درة في مقطع الفيديو أثناء دخولها الفندق المقام به الحفل، والذي اُختير بعناية؛ بناءً على الإجراءات الاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فضلت الفنانة اختيار مكان مفتوح. 

واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه.  

وظهر هاني سعد، في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها ٣١ ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل ٤٩٥ ألف جنيه مصري.

وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت درة على الصور، "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحاتبتوقيع  تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وكتبت لها الفنانة لطيفة، "الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك".
بـ توقيع زهير مراد .. تفاصيل تصميم فستان زفاف درة | صور
بـ توقيع زهير مراد .. تفاصيل تصميم فستان زفاف درة | صور
بـ توقيع زهير مراد .. تفاصيل تصميم فستان زفاف درة | صور
بـ توقيع زهير مراد .. تفاصيل تصميم فستان زفاف درة | صور

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