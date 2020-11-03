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ميمى عبد الرازق: اعتزلت الكرة بسبب إصابة قوية..وأعمل بالتدريب منذ 38 عاما

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:16 ص
ميمى عبدالرازق
ميمى عبدالرازق
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محمود محسن
أكد ميمي عبد الرازق المشرف على قطاع الناشئين بالنادي المصري أنه يعمل فى مجال التدريب منذ 38 سنة واجتاز ما عليه كلاعب، موضحًا أن سبب اعتزاله يرجع إلى  إصابة قوية .

وأشار "عبد الرازق" خلال لقاء ببرنامج " مساء دى إم سي" ، عبر فضائية "دى إم سي" ،الاثنين، إلى أنه انتمى للنادى المصري وعمل طفرة فى نادى سموحة ووصل لنهائى كأس مصر عام 2018 .

ونوه "المشرف على قطاع الناشئين بالنادي المصري" إلى أن مدحت فاقوسة هو من علمه التدريب وزامله كمدرب واستفاد من خبراته كثيرا، مؤكدًا أن اللاعب يحب المدرب البشوش المتواصل مع اللاعبين بشكل جيد حتى يجعلهم يؤدون أفضل ما عندهم .

وتابع: "هؤلاء اللاعبون محمد المهدي والمهدي سليمان وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وناصر ماهر وعبدالله بكري وحسام حسن وهاني العجيزى مازالوا على تواصل معى ".

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