تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

بعد شائعات كثيرة تم نشرها مؤخرا ، أكدت شركة BMW الألمانية تقديمها بالفعل نسخة الإنتاج من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية iNext التي طال انتظارها في وقت لاحق من هذا الشهر.





وأوضحت شركة BMW ، أنه لن يكون العرض الأول كاملًا للسيارة لأن البافاريين سوف يكشفون فقط عن تصميم سيارتهم الكهربائية الرئيسية، سيتم الكشف عن iNext / iX أو أيًا كان ما سيتم تسميته خلال حدث رقمي فقط.





وقامت شركة BMW بانشاء قسم مخصص لـ NextGen على موقعها على الإنترنت حيث ستنطلق السيارة BMW iNext الكهربائية الجديدة رسميا ، من خلال موقع الشركة في 11 نوفمبر.





وفي نفس اليوم ، سيقدم قسم Motorrad التابع للشركة أيضًا دراجة نارية جديدة ، أما في 17 نوفمبر ، ستطلق Mini نموذجًا غامضًا جديدًا .





بالعودة إلى iNext ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت BMW ستوفر صورًا للداخل أيضًا أم أننا سنرى الهيكل فقط ، ولكن قد رسمت العديد من اللقطات التجسسية صورة دقيقة لما يمكن توقعه من تصميم سيارات الدفع الرباعي عديمة الانبعاثات ، بما في ذلك تصميم الشبك غير التقليدي ، بينما أظهرت BMW فكرة عن المقصورة الداخلية.





نعلم بالفعل أنه يحتوي على شاشة منحنية كبيرة تدمج شاشة السائق الرقمي مع نظام المعلومات والترفيه في وحدة واحدة ، على الرغم من أن لقطات التجسس أظهرت أن الشاشات نفسها ستكون منفصلة ، نأمل أن يتغير هذا بالنسبة لطراز الإنتاج وسيكون هناك مظهر موحد شبيه بشاشة OLED المنحنية من كاديلاك إسكاليد.