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سيارات

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد شائعات كثيرة تم نشرها مؤخرا ، أكدت شركة BMW الألمانية تقديمها بالفعل نسخة الإنتاج من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية iNext التي طال انتظارها في وقت لاحق من هذا الشهر.


وأوضحت شركة BMW ، أنه لن يكون العرض الأول كاملًا للسيارة لأن البافاريين سوف يكشفون فقط عن تصميم سيارتهم الكهربائية الرئيسية، سيتم الكشف عن iNext / iX أو أيًا كان ما سيتم تسميته خلال حدث رقمي فقط.


وقامت شركة BMW بانشاء قسم مخصص لـ NextGen على موقعها على الإنترنت حيث ستنطلق السيارة BMW iNext الكهربائية الجديدة رسميا ، من خلال موقع الشركة  في 11 نوفمبر.


وفي نفس اليوم ، سيقدم قسم Motorrad التابع للشركة أيضًا دراجة نارية جديدة ، أما في 17 نوفمبر ، ستطلق Mini نموذجًا غامضًا جديدًا .


بالعودة إلى iNext ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت BMW ستوفر صورًا للداخل أيضًا أم أننا سنرى الهيكل فقط ، ولكن قد رسمت العديد من اللقطات التجسسية صورة دقيقة لما يمكن توقعه من تصميم سيارات الدفع الرباعي عديمة الانبعاثات ، بما في ذلك تصميم الشبك غير التقليدي ، بينما أظهرت BMW فكرة عن المقصورة الداخلية.


نعلم بالفعل أنه يحتوي على شاشة منحنية كبيرة تدمج شاشة السائق الرقمي مع نظام المعلومات والترفيه في وحدة واحدة ، على الرغم من أن لقطات التجسس أظهرت أن الشاشات نفسها ستكون منفصلة ، نأمل أن يتغير هذا بالنسبة لطراز الإنتاج وسيكون هناك مظهر موحد شبيه بشاشة OLED المنحنية من كاديلاك إسكاليد.

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة
تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة
تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة
تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة
تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة
تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

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