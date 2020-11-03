انتشار الكلاب الضالة بشوارع أبو كبير فى الشرقية.. والأهالي: نريد حلا لحمايتنا

استغاث المواطن علاء محمد، من أهالى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، في رسالة إلى خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى شوارع وأحياء المدينة بصفة عامة مما يمثل خطورة على حياة المواطنين وخاصة الأطفال.





قال فى رسالته: انتشرت مؤخرا الكلاب الضالة بشكل ملفت للنظر بأحياء أبو كبير وهو ما يمثل خطرا على المواطنين، وخاصة الأطفال أثناء المرور بالشوارع نفاجئ بعدد من هذه الكلاب وهناك حالات لمواطنين تعرضوا لهجوم منها.





وناشد المسئولين بوضع حل سريع لحماية أهالى أبوكبير من الكلاب الضالة.





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